Умерла художница Паула Регу

Британская художница португальского происхождения Паула Регу скончалась в возрасте 87 лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на галерею Victoria Miro в Лондоне.

«С огромной скорбью мы сообщаем о кончине британской художницы португальского происхождения Паулы Регу в возрасте 87 лет. Она мирно скончалась сегодня утром, после непродолжительной болезни, у себя дома в северном Лондоне в окружении своей семьи», — говорится в заявлении.

Согласно информации на сайте галереи, Регу особенно известна своими работами, в которых затрагиваются аспекты женской свободы воли и страдания.