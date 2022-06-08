Умерла художница Паула Регу

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Британская художница португальского происхождения Паула Регу скончалась в возрасте 87 лет.
Умерла художница Паула Регу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на галерею Victoria Miro в Лондоне.

«С огромной скорбью мы сообщаем о кончине британской художницы португальского происхождения Паулы Регу в возрасте 87 лет. Она мирно скончалась сегодня утром, после непродолжительной болезни, у себя дома в северном Лондоне в окружении своей семьи», — говорится в заявлении.

Согласно информации на сайте галереи, Регу особенно известна своими работами, в которых затрагиваются аспекты женской свободы воли и страдания.

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