Третьяковка отреставрировала около 3000 произведений графики за 10 лет

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Третьяковская галерея отреставрировала около 3 тыс. произведений графики за десять лет, заявила заведующая отделом графики ХVIII — начала ХХ века Инна Соловова.
Третьяковка отреставрировала около 3000 произведений графики за 10 лет
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что некоторые из отреставрированных работ представлены на выставке «Мастера возрождения».

«Конечно, для экспонирования было сложно отобрать вещи, которые были бы одновременно и показательными в плане реставрации, и интересными публике. Больше всего мы хотели показать закулисье музея — то, что обычно скрыто от глаз зрителей», — сказала Соловова.

По её словам, на выставке также представлены фотографии ряда работ до реставрации, витрина с инструментами, фильм о реставрационных процессах.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.

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