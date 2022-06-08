Третьяковка отреставрировала около 3000 произведений графики за 10 лет
- РИА Новости
В беседе с газетой «Известия» она отметила, что некоторые из отреставрированных работ представлены на выставке «Мастера возрождения».
«Конечно, для экспонирования было сложно отобрать вещи, которые были бы одновременно и показательными в плане реставрации, и интересными публике. Больше всего мы хотели показать закулисье музея — то, что обычно скрыто от глаз зрителей», — сказала Соловова.
По её словам, на выставке также представлены фотографии ряда работ до реставрации, витрина с инструментами, фильм о реставрационных процессах.
Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.