В Казани отреставрируют особняк XIX века

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В Казани отреставрируют Дом Лихачёва, построенный в 1834 году.
В Казани отреставрируют особняк XIX века
  • РИА Новости

Об этом пишет «Бизнес Online» со ссылкой на тендер, опубликованный на сайте госзакупок.

На работы планируется выделить более 38,2 млн рублей.

Особняк — объект культурного наследия федерального значения. В настоящее время там находится Государственная жилищная инспекция Татарстана.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге памятниками культурного значения признали здания пороховых погребов и лаборатории в Лисьем Носу — посёлке Приморского района на берегу Финского залива.

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