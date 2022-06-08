В Казани отреставрируют особняк XIX века

В Казани отреставрируют Дом Лихачёва, построенный в 1834 году.

Об этом пишет «Бизнес Online» со ссылкой на тендер, опубликованный на сайте госзакупок.

На работы планируется выделить более 38,2 млн рублей.

Особняк — объект культурного наследия федерального значения. В настоящее время там находится Государственная жилищная инспекция Татарстана.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге памятниками культурного значения признали здания пороховых погребов и лаборатории в Лисьем Носу — посёлке Приморского района на берегу Финского залива.