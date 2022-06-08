Международный конкурс молодых оперных певцов пройдёт в Тверской области в июле

Международный конкурс молодых оперных певцов имени Сергея Лемешева пройдёт 2 — 8 июля в Тверской области.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Творчество Сергея Лемешева неразрывно связано с русскими музыкальными традициями. Сегодня на тверской земле много талантливых молодых исполнителей, для которых пример Лемешева является источником вдохновения», — заявил губернатор региона Игорь Руденя.

Жюри возглавит заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан Владимир Белов.

Завершит конкурс гала-концерт. Победители состязания выступят в сопровождении губернаторского камерного оркестра «Российская камерата».

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