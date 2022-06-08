В Подмосковье запустили программу «Лето в библиотеке»

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В Московской области запустили программу «Лето в библиотеке».
В Подмосковье запустили программу «Лето в библиотеке»
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

«Программа, рассчитанная на детей в возрасте 6—14 лет, построена по принципу детских лагерей. В течение 20 дней ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в библиотеках Московской области будут проходить встречи и занятия, расширяющие кругозор, развивающие интеллектуальные и творческие способности», — заявила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что по субботам в рамках программы предусмотрены мероприятия для всей семьи.

Ранее, как сообщал телеканал «360», всероссийскую акцию «Библионочь» в Московской области посетили более 42 тыс. человек.

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