В Московском зоопарке появились птенцы редких черношейных лебедей

В Московском зоопарке появились два птенца редких черношейных лебедей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Черношейные лебеди — эндемики Южной Америки, то есть обитают только в пределах конкретного региона. Численность этих красивых грациозных пернатых в природе сегодня относительно стабильна и не вызывает серьёзных опасений у орнитологов», — заявила директор зоосада Светлана Акулова.

В настоящее время в зоопарке содержат трёх взрослых лебедей этого вида, а также четырёх подросших птенцов.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в Московском зоопарке появился птенец беркутов.