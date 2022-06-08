Безруков назвал Екатеринбург театральным соперником ряда городов России

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Актёр Сергей Безруков выразил мнение, что Екатеринбург может посоперничать со многими крупными театральными городами России.
Безруков назвал Екатеринбург театральным соперником ряда городов России
  • РИА Новости

«По количеству «Золотых масок», наград и премий Екатеринбург может посоперничать с любым театральным городом России, будь то сама Москва, Питер или Новосибирск. Я даже убеждён, что Екатеринбург уже является своего рода театральной Меккой», — сказал он в беседе с URA.RU.

Как отметил артист, театральная жизнь города достаточно яркая: здесь много интересных театров, театров-новаторов, театров-идей и энергичной молодёжи.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.

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