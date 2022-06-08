Опрос: россияне рассказали о тратах на домашних питомцев

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Согласно результатам нового опроса, 41% владельцев домашних животных тратит на их содержание в среднем 3—5 тыс. рублей в месяц, ещё 36% — до 3 тыс. рублей, а 12% — около 5—10 тыс. рублей.
Опрос: россияне рассказали о тратах на домашних питомцев
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на аналитиков Ozon.

Выяснилось, что три четверти россиян держат у себя питомцев. Кошки есть у 46% респондентов, собаки — у 39%.

«Прочая живность сильно уступает кошкам и собакам по популярности. Например, кроликов держат дома 7% опрошенных, рыбок — 6%, грызунов — 5%», — заявили эксперты.

Ранее ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с газетой «Известия» рассказал о возможных причинах агрессивного поведения собак.

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