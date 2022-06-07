В Подмосковье оформили более 236 тысяч «Пушкинских карт»
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
С помощью таких карт приобретено свыше 18 тыс. билетов в театры и 2,5 тыс. — в музеи.
В регионе участниками программы стали 215 учреждений культуры, в том числе театры, музеи, концертные организации, библиотеки и кинотеатры.
В марте «Реальное время» сообщало, что «Пушкинскую карту» в Казани оформили около 8 тыс. школьников.