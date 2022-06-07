В Подмосковье оформили более 236 тысяч «Пушкинских карт»

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В Московской области оформили более 236 тыс. «Пушкинских карт» с 1 сентября 2021 года.
В Подмосковье оформили более 236 тысяч «Пушкинских карт»
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

С помощью таких карт приобретено свыше 18 тыс. билетов в театры и 2,5 тыс. — в музеи.

В регионе участниками программы стали 215 учреждений культуры, в том числе театры, музеи, концертные организации, библиотеки и кинотеатры.

В марте «Реальное время» сообщало, что «Пушкинскую карту» в Казани оформили около 8 тыс. школьников.

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