В Московском зоопарке появился птенец беркутов

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В Московском зоопарке рассказали о появлении птенца беркутов. Данный вид животных занесён в Красную книгу России.
В Московском зоопарке появился птенец беркутов
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В Московском зоопарке сейчас находятся шесть беркутов. Это пять взрослых птиц и недавно вылупившийся птенец. Новорожденный пока ещё очень мал и не вылетает из гнезда. Однако терпеливые посетители могут увидеть головку птенца, покрытую белым пухом», — заявила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Беркуты живут в отдельном вольере напротив больших панд. Как ожидается, в конце лета птенец начнёт покидать гнездо, передаёт НТВ.

Ранее сообщалось, что у кошачьих лемуров из казанского зоопарка «Река Замбези» родилась двойня.

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