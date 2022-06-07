Синоптик Паршина рассказала о жаре и грозах в южных регионах России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде на южных курортах на этой неделе.

По её словам, в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края в настоящее время установилась жаркая погода, однако отдых могут испортить ливни с грозой и сильным ветром, которые ожидаются в ближайшие дни.

«На юге европейской части России сейчас +35 °С, но там начнутся ливневые дожди с грозами, градом и порывистом ветром. Однако будет тепло, +30 °С», — сказала Паршина.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко в разговоре с URA.RU сообщила, что в Свердловской области 7 и 8 июня ожидается резкое похолодание и дожди.