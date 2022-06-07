ВНИИ ГОЧС предупредил о возможных смерчах рядом с ущельями в Туапсе и Сочи

Короткая ссылка
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщил о том, что в районе крупных ущелий в Туапсе и Сочи могут образоваться смерчи с последующим выходом на Черноморское побережье.

«В связи с высокими дневными температурами выше 25 градусов и прогревшимися до 20 градусов водами Черноморского побережья повышаются риски образования смерчей рядом с крупными ущельями у населённых пунктов Лоо, Якорная щель, Магри, а также ряда других районов Большого Сочи и Туапсе», — говорится на сайте ВНИИ ГОЧС.

Территориальные органы мониторинга окружающей среды призвали в случае формирования смерчей незамедлительно сообщать об этом органам управления для информирования населения и оперативных служб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить