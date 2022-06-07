ВНИИ ГОЧС предупредил о возможных смерчах рядом с ущельями в Туапсе и Сочи
«В связи с высокими дневными температурами выше 25 градусов и прогревшимися до 20 градусов водами Черноморского побережья повышаются риски образования смерчей рядом с крупными ущельями у населённых пунктов Лоо, Якорная щель, Магри, а также ряда других районов Большого Сочи и Туапсе», — говорится на сайте ВНИИ ГОЧС.
Территориальные органы мониторинга окружающей среды призвали в случае формирования смерчей незамедлительно сообщать об этом органам управления для информирования населения и оперативных служб.