Дипломаты посольства России возложили цветы к памятнику Пушкину в Вашингтоне

В честь 223-летия со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина российские дипломаты возложили цветы к его памятнику в Вашингтоне.

Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в США.

«Дипломаты посольства России в США возложили цветы к вашингтонскому памятнику А.С. Пушкину в честь 223-летия со дня рождения великого поэта. В этот день, 6 июня, в России отмечается День русского языка», — говорится в сообщении.

Памятник Александру Пушкину находится на территории студенческого городка Университета имени Джорджа Вашингтона и был подарен столице Америки властями Москвы в 2000 году.