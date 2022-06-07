Дипломаты посольства России возложили цветы к памятнику Пушкину в Вашингтоне

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В честь 223-летия со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина российские дипломаты возложили цветы к его памятнику в Вашингтоне.

Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в США.

«Дипломаты посольства России в США возложили цветы к вашингтонскому памятнику А.С. Пушкину в честь 223-летия со дня рождения великого поэта. В этот день, 6 июня, в России отмечается День русского языка», — говорится в сообщении. 

Памятник Александру Пушкину находится на территории студенческого городка Университета имени Джорджа Вашингтона и был подарен столице Америки властями Москвы в 2000 году. 

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