Названы самые «пушкинские» регионы России
- РИА Новости
Об этом сообщает Тульская служба новостей.
Специалисты подсчитали, как часто фамилия Александра Пушкина встречается в том или ином регионе, после чего сопоставили эти данные с населением каждого субъекта.
Выяснилось, что самый «пушкинский» регион — Адыгея. Там находится 23 объекта, в которых фигурирует фамилия поэта. При населении в 468 тыс. человек «индекс Пушкина» составил 0,05.
В первую пятёрку также попали Калужская область, Марий Эл, Чечня и Липецкая область.
«А города и регионы, которые традиционно ассоциируются с жизнью и наследием Александра Сергеевича, заняли в рейтинге отнюдь не верхние строчки. Так, Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли 77-е и 78-е места соответственно, а Москва и Московская область оказались практически в самом конце рейтинга», — заявила эксперт мониторингового центра Вера Дубко.
По её словам, такие результаты связаны с большой численностью населения этих регионов.
Ранее, как сообщал телеканал «360», всероссийскую акцию «Библионочь» в Московской области посетили более 42 тыс. человек.