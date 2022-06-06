Названы самые «пушкинские» регионы России

Мониторинговый центр «Регион» с помощью сервиса 2ГИС определил самые «пушкинские» субъекты России.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Специалисты подсчитали, как часто фамилия Александра Пушкина встречается в том или ином регионе, после чего сопоставили эти данные с населением каждого субъекта.

Выяснилось, что самый «пушкинский» регион — Адыгея. Там находится 23 объекта, в которых фигурирует фамилия поэта. При населении в 468 тыс. человек «индекс Пушкина» составил 0,05.

В первую пятёрку также попали Калужская область, Марий Эл, Чечня и Липецкая область.

«А города и регионы, которые традиционно ассоциируются с жизнью и наследием Александра Сергеевича, заняли в рейтинге отнюдь не верхние строчки. Так, Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли 77-е и 78-е места соответственно, а Москва и Московская область оказались практически в самом конце рейтинга», — заявила эксперт мониторингового центра Вера Дубко.

По её словам, такие результаты связаны с большой численностью населения этих регионов.

Ранее, как сообщал телеканал «360», всероссийскую акцию «Библионочь» в Московской области посетили более 42 тыс. человек.