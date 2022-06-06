Вильфанд дал прогноз по купальному сезону в Москве

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз по купальному сезону в Москве.
Вильфанд дал прогноз по купальному сезону в Москве
  • РИА Новости

«Если температура воды выше 22 градусов, то дети уже могут купаться. А взрослые могут купаться, если температура выше 20. Конечно, это всё индивидуально — не существует понятия «календарное начало купального сезона», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, в столичных водоёмах вода может достичь такой температуры к середине следующей недели.

Как добавил Вильфанд, во второй половине этой недели погода в Москве будет солнечной, что поспособствует нагреву воды.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидается ухудшение погоды во вторник, 7 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить