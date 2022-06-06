В Челябинской области предупредили об усилении ветра до 23 м/с
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.
«В отдельных районах Челябинской области 7 июня ожидаются кратковременные дожди, в горах сильные, а также грозы. При грозах возможно усиление порывов ветра до 23 м/с», — заявили в ЕДДС.
По прогнозу регионального ЦГМС, 8 июня ожидается ветер до 18 м/с, а 9 июня грозы сменятся дождями, ветер стихнет до 3 — 8 м/с.
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