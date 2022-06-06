Метеоролог Старков рассказал о погоде в Центральной России

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Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в Центральной России.
Метеоролог Старков рассказал о погоде в Центральной России
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«На этой неделе в центральных областях России ожидается сухая, по-летнему тёплая погода, со значительным суточным ходом температуры. Определять его будет область повышенного давления, температура воздуха будет постепенно повышаться», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если в первые дни недели ночью ожидается +9...+11 °С, днём около +20 °С, то во второй половине ночная температура вырастет до +13...+15 °С, а днём — до +25 °С.

«Большую часть недели существенных осадков не ожидается. Во второй половине недели, ближе к выходным, возрастет вероятность кратковременных ливневых дождей», — добавил Старков.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко в разговоре с URA.RU сообщила, что в Свердловской области 7 и 8 июня ожидаются резкое похолодание и дожди.

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