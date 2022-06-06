Международный фестиваль духовых оркестров пройдёт в Тамбове

Международный фестиваль духовых оркестров пройдёт 10—11 июня в Тамбове.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Среди участников — ансамбль барабанщиков Знаменской детской школы искусств, губернаторский духовой оркестр Тамбовской области, сводный военный оркестр Тамбовского территориального гарнизона.

Также выступят военный оркестр Южного военного округа, военный оркестр Западного военного округа, концертный оркестр духовых инструментов Донецкой филармонии, образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД Белоруссии.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.