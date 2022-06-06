Поезд в честь 350-летия со дня рождения Петра I запустили в столичном метро

В Московском метрополитене запустили тематический поезд, посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I.

Курсировать состав будет по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев, пишет НСН.

Новый состав стал совместным проектом Российского военно-исторического общества и проекта «Россия — моя история».

При оформлении состава использовали редкие портреты императора, а также интересные факты о его жизни.

Ранее «Невские новости» сообщили, что посвящённая Петру I выставка на Марсовом поле в Петербурге будет работать с 9 июня по 9 августа.