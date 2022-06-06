Исторический фестиваль «Времена и эпохи» пройдёт в Москве 9—13 июня
- РИА Новости
Об этом пишет издание «Вести Подмосковья».
В этом году мероприятие пройдёт под девизом «Двадцать веков побед России». 24 локации ждут гостей в центре, программы пройдут на 19 традиционных фестивальных площадках и в 18 парках столицы.
В фестивале примут участие более 1 тыс. реконструкторов со всей России.
Так, на Покровском бульваре вспомнят эпоху князя Александра Невского, на Страстном расскажут о героическом освобождении Москвы в начале XVII века от польской интервенции.
На Пушкинской площади посетители попадут во времена Петра I, а на Тверском бульваре узнают о войне 1812 года.
Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.