Исторический фестиваль «Времена и эпохи» пройдёт в Москве 9—13 июня

Фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» состоится в Москве с 9 по 13 июня на 61 локации в центре города, а также в округах и парках.

Об этом пишет издание «Вести Подмосковья».

В этом году мероприятие пройдёт под девизом «Двадцать веков побед России». 24 локации ждут гостей в центре, программы пройдут на 19 традиционных фестивальных площадках и в 18 парках столицы.

В фестивале примут участие более 1 тыс. реконструкторов со всей России.

Так, на Покровском бульваре вспомнят эпоху князя Александра Невского, на Страстном расскажут о героическом освобождении Москвы в начале XVII века от польской интервенции.

На Пушкинской площади посетители попадут во времена Петра I, а на Тверском бульваре узнают о войне 1812 года.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.