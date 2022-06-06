Сооснователь рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач ушёл из жизни

Пресс-служба рок-группы Bon Jovi сообщила о смерти американского музыканта венгерского происхождения, бас-гитариста и сооснователя коллектива Алека Джона Сача.

«Мы опустошены новостью о том, что наш дорогой друг Алек Джон Сач ушёл из жизни... Алек был неотъемлемой частью при создании группы... Нам будет его не хватать», — следует из сообщения рок-группы в Twitter.

Сач играл в группе 11 лет и покинул её в 1994 году.

В 2018 году музыкант вернулся в Bon Jovi на мероприятии по случаю включения группы в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде (штат Огайо).

28 мая скрипач, известный сотрудничеством с рок-группой «Крематорий», Вадим Саралидзе скончался на 63-м году жизни.