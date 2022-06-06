Сооснователь рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач ушёл из жизни

Короткая ссылка
Пресс-служба рок-группы Bon Jovi сообщила о смерти американского музыканта венгерского происхождения, бас-гитариста и сооснователя коллектива Алека Джона Сача.

«Мы опустошены новостью о том, что наш дорогой друг Алек Джон Сач ушёл из жизни... Алек был неотъемлемой частью при создании группы... Нам будет его не хватать», — следует из сообщения рок-группы в Twitter.

Сач играл в группе 11 лет и покинул её в 1994 году.

В 2018 году музыкант вернулся в Bon Jovi на мероприятии по случаю включения группы в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде (штат Огайо).

28 мая скрипач, известный сотрудничеством с рок-группой «Крематорий», Вадим Саралидзе скончался на 63-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить