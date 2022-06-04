В Севастополе ожидается жара до +30 °С в субботу

В ближайшие выходные в Севастополе ожидается жаркая погода.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на сайт центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«4 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7—12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днём +28...+30 °С», — заявили синоптики.

В воскресенье, 5 июня, осадков не ожидается. Ветер ночью северо-восточный, днём северо-западный, 7—12 м/с.

В ночное время температура воздуха составит +18...+20 °С, днём +27...+29 °С.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в июне в регионах России.