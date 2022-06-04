В Севастополе ожидается жара до +30 °С в субботу

Короткая ссылка
В ближайшие выходные в Севастополе ожидается жаркая погода.
В Севастополе ожидается жара до +30 °С в субботу
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на сайт центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«4 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7—12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днём +28...+30 °С», — заявили синоптики.

В воскресенье, 5 июня, осадков не ожидается. Ветер ночью северо-восточный, днём северо-западный, 7—12 м/с.

В ночное время температура воздуха составит +18...+20 °С, днём +27...+29 °С.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в июне в регионах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить