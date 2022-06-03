Фонд Крымского этнографического музея пополнился предметами быта народов Крыма XIX—ХХ веков

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Фонд Крымского этнографического музея пополнился коллекцией предметов быта народов Крыма XIX—ХХ веков.
Фонд Крымского этнографического музея пополнился предметами быта народов Крыма XIX—ХХ веков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

«В коллекции представлен 21 предмет медной посуды бытового и ритуального назначения, подставки зарф под кофейные чашечки, кофемолка, весы, наковальни, вешалка металлическая, подставка под Коран, крымско-татарские женские деревянные ходули, два комплекта чайных чашек с блюдцами, блюдо фаянсовое, сундук деревянный», — рассказали в музее.

Все предметы имеют историко-культурное и художественное значение. Они уже представлены в экспозиции.

Ранее РИАМО сообщало, что столичные археологи отреставрировали детские артефакты XVI—XIX веков, 20 из них передадут в фонд Музея Москвы.

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