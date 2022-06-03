Фонд Крымского этнографического музея пополнился предметами быта народов Крыма XIX—ХХ веков

Фонд Крымского этнографического музея пополнился коллекцией предметов быта народов Крыма XIX—ХХ веков.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

«В коллекции представлен 21 предмет медной посуды бытового и ритуального назначения, подставки зарф под кофейные чашечки, кофемолка, весы, наковальни, вешалка металлическая, подставка под Коран, крымско-татарские женские деревянные ходули, два комплекта чайных чашек с блюдцами, блюдо фаянсовое, сундук деревянный», — рассказали в музее.

Все предметы имеют историко-культурное и художественное значение. Они уже представлены в экспозиции.

Ранее РИАМО сообщало, что столичные археологи отреставрировали детские артефакты XVI—XIX веков, 20 из них передадут в фонд Музея Москвы.