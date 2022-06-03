В центре Ижевска возобновили археологические раскопки

В центре Ижевска вновь начались археологические раскопки.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

«Мы продолжаем диалог со старым Ижевском. Уже третий год подряд мы копаем в южном конце исторической части памятника археологии «Поселение Ижевский Завод». Это дореволюционная часть города. Мы продолжаем осваивать следующий квартал между улицами Красной и Горького», — заявила старший научный сотрудник Института истории и культуры народов Приуралья УдГУ, старший преподаватель кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии Института истории и социологии Светлана Перевозчикова.

По её словам, своими археологическими работами специалисты подтверждают те исторические данные, которые у них были.

«Мы рассматриваем бытовую часть жизни горожан, которая обычно доходит до музеев только в виде находок», — добавила она.

Ранее РИАМО сообщало, что столичные археологи отреставрировали детские артефакты XVI—XIX веков, 20 из них передадут в фонд Музея Москвы.