В Татарстане ожидается усиление ветра до 20 м/с

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В Татарстане ожидается ухудшение погоды в субботу, 4 июня.
В Татарстане ожидается усиление ветра до 20 м/с
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ночью и днём местами возможны грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.

Ухудшение погоды прогнозируется и в Удмуртии. Максимальная температура воздуха днём в субботу составит +18 °С, в ночь на 4 июня — до +14 °С, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Возможны ливни и грозы. Ветер с порывами до 9 м/с.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала об ухудшении погоды в Московском регионе в пятницу, 3 июня.

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