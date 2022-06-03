В Татарстане ожидается усиление ветра до 20 м/с

В Татарстане ожидается ухудшение погоды в субботу, 4 июня.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ночью и днём местами возможны грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.

Ухудшение погоды прогнозируется и в Удмуртии. Максимальная температура воздуха днём в субботу составит +18 °С, в ночь на 4 июня — до +14 °С, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Возможны ливни и грозы. Ветер с порывами до 9 м/с.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала об ухудшении погоды в Московском регионе в пятницу, 3 июня.