В Петербурге представят воссозданную мерную икону Петра I
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора государственного музея истории Петербурга Жанну Воробьёву.
«Мерная икона Петра I до 1942 года находилась в Петропавловской крепости... Мы с благословения настоятеля Петропавловского собора отца Александра, благословения епархии Александро-Невской лавры и лично митрополита воссоздали эту икону», — заявила Воробьёва.
По её словам, икона уже передана в собор, чтобы были проведены определённые мероприятия к 9 июня, когда всем представится возможность увидеть эту копию.
Как добавила Воробьёва, над воссозданием работал руководитель иконописно-реставрационной мастерской Александро-Невской лавры Дмитрий Мироненко.
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