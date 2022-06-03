В Петербурге представят воссозданную мерную икону Петра I

В Санкт-Петербурге представят воссозданную мерную икону Петра I, высота которой соответствует его росту при рождении.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора государственного музея истории Петербурга Жанну Воробьёву.

«Мерная икона Петра I до 1942 года находилась в Петропавловской крепости... Мы с благословения настоятеля Петропавловского собора отца Александра, благословения епархии Александро-Невской лавры и лично митрополита воссоздали эту икону», — заявила Воробьёва.

По её словам, икона уже передана в собор, чтобы были проведены определённые мероприятия к 9 июня, когда всем представится возможность увидеть эту копию.

Как добавила Воробьёва, над воссозданием работал руководитель иконописно-реставрационной мастерской Александро-Невской лавры Дмитрий Мироненко.

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