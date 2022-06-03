В Петербурге представят воссозданную мерную икону Петра I

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В Санкт-Петербурге представят воссозданную мерную икону Петра I, высота которой соответствует его росту при рождении.
В Петербурге представят воссозданную мерную икону Петра I
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора государственного музея истории Петербурга Жанну Воробьёву.

«Мерная икона Петра I до 1942 года находилась в Петропавловской крепости... Мы с благословения настоятеля Петропавловского собора отца Александра, благословения епархии Александро-Невской лавры и лично митрополита воссоздали эту икону», — заявила Воробьёва.

По её словам, икона уже передана в собор, чтобы были проведены определённые мероприятия к 9 июня, когда всем представится возможность увидеть эту копию.

Как добавила Воробьёва, над воссозданием работал руководитель иконописно-реставрационной мастерской Александро-Невской лавры Дмитрий Мироненко.

Ранее НСН сообщала, что парки «Россия — моя история» совместно с Центром просветительских инициатив и при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года» разработали онлайн-викторину о Петре I.

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