Документальный фильм о детской прессе представили в Петербурге

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге представили новый документальный фильм «Продолжение следует… История о детской прессе и её создателях». Фильм посвящён 100-летию пионерской организации, а также 50-летию вынужденной эмиграции поэта Иосифа Бродского из России, которая состоялась 4 июня 1972 года.
Документальный фильм о детской прессе представили в Петербурге
  • РИА Новости

Ленту представило издание «Петербургский дневник».

Как отмечается, картина рассказывает об истории создания детской прессы в Ленинграде начиная с 1922 года и до наших дней.

В съёмках приняли участие вице-губернатор города Борис Пиотровский, журналист Ника Стрижак, главный редактор журнала «Костёр» Николай Харлампиев, главный редактор издания «Пять углов» Сергей Грачёв, поэт Вячеслав Лейкин.

Режиссёром фильма выступил Евгений Попов.

Ранее директор Института российской истории РАН Юрий Петров в беседе с НСН прокомментировал инициативу Минпросвещения ввести занятия по историческому просвещению в младших классах школ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить