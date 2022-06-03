В Москве 4 июня пройдёт парад ретротранспорта
- РИА Новости
Об этом пишет РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Отмечается, что мероприятие пройдёт на Чистопрудном бульваре.
Помимо старинных трамваев в ретропараде примут участие грузовики МАЗ и ГАЗ из коллекции Музея транспорта Москвы. Также можно будет увидеть машины и мотоциклы времён СССР.
Всего в параде примут участие около 30 единиц транспорта.
По сообщениям ОТР, музей «Северные конвои» открылся в Санкт-петербургском колледже ГУМРФ им. адмирала Макарова.