В Краснодаре появятся читальные залы под открытым небом

В Краснодаре появятся выездные читальные залы. Они откроются в Городском саду, Чистяковской роще, парке «Солнечный остров», а также в скверах Казачьей славы, Молодёжном и в парке станицы Старокорсунской.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Этой традиции в Краснодаре уже много лет. Летом муниципальные библиотеки предлагают горожанам провести время с книгой на свежем воздухе. С пользой заполнить летний досуг, приобщить к чтению детей и молодёжь», — заявила начальник городского управления культуры Ирина Удовицкая.

По её словам, для посещения такого читального зала не нужно регистрироваться в библиотеке.

Ранее, как сообщал телеканал «360», всероссийскую акцию «Библионочь» в Московской области посетили более 42 тыс. человек.