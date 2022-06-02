В Краснодаре появятся читальные залы под открытым небом
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Этой традиции в Краснодаре уже много лет. Летом муниципальные библиотеки предлагают горожанам провести время с книгой на свежем воздухе. С пользой заполнить летний досуг, приобщить к чтению детей и молодёжь», — заявила начальник городского управления культуры Ирина Удовицкая.
По её словам, для посещения такого читального зала не нужно регистрироваться в библиотеке.
Ранее, как сообщал телеканал «360», всероссийскую акцию «Библионочь» в Московской области посетили более 42 тыс. человек.