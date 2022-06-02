Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в июне в регионах России

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Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в июне в регионах России.
Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в июне в регионах России
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«В Сибири аномалия температуры, до 10 июня будет держаться -4...-6 ˚С, в отдельные дни до -8 ˚С. Мокрый снег и заморозки ожидаются в ближайшие сутки в Томске, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, на юге Красноярского края, в Алтайском крае. И эта ситуация с устойчивыми затоками холода будет наблюдаться большую часть июня. Всплески тепла будут, но кратковременные», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в середине июня в Якутске, Оймяконе и Верхоянске ожидается до +30 ˚С.

«На Черноморском побережье +30 ˚С, в степной части до +32 ˚С. К началу второй декады июня температура просядет, а после на южной части Кавказского хребта ожидается до +30 ˚С, а в Северной его части и на Нижней Волге — до +36 ˚С», — сообщил Шувалов.

Как отметил эксперт, на Урале и в средней полосе России погода будет нестабильной.

«На Урале в июне произойдёт чередование температур. Похолодание в конце первой декады и далее повторное на два-три дня несколько раз в течение месяца. В средней полосе та же ситуация, что и на Урале. К концу первой декады в Москве ожидается ночью около +11 ˚С и +20...+21 ˚С днём», — заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, когда в России начнётся купальный сезон.

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