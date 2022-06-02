В Тамбовской области увеличат штрафы за разведение костров в лесах

В Тамбовской области увеличат штрафы за нарушения пожарной безопасности в лесах. Изменения вступят в силу 8 июня.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

В частности, в случае разведения костра в лесополосе физлицам придётся заплатить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицам — от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.

«Сотрудники управления лесами Тамбовской области призывают жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах», — заявили в региональной администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области отменили особый противопожарный режим.