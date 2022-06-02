Выставка работ Врубеля откроется 3 июня в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на пресс-службу Русского музея.
На экспозиции будет представлено более 200 работ из собрания Русского музея, Третьяковской галереи и частных коллекций.
В частности, посетители увидят произведения, которые долгое время не вывозились из Третьяковки, а также ряд работ из Русского музея, которые давно не демонстрировались публике.
Выставка продлится до 2 августа.
Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.