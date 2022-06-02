Выставка работ Врубеля откроется 3 июня в Петербурге

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Выставка в честь 165-летия художника Михаила Врубеля откроется 3 июня в Санкт-Петербурге.
Выставка работ Врубеля откроется 3 июня в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на пресс-службу Русского музея.

На экспозиции будет представлено более 200 работ из собрания Русского музея, Третьяковской галереи и частных коллекций.

В частности, посетители увидят произведения, которые долгое время не вывозились из Третьяковки, а также ряд работ из Русского музея, которые давно не демонстрировались публике.

Выставка продлится до 2 августа.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.

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