Московскую неделю моды проведут на нескольких площадках города

Московскую неделю моды планируют провести на нескольких площадках города. Мероприятие откроется 20 июня.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В качестве главной сцены выбран парк «Зарядье». Как отметила заммэра Наталья Сергунина, показы будут организованы на Китайгородской стене, Парящем мосту, а также в Северном тоннеле.

«Программа Недели моды тоже будет расширена: помимо показов, представителей индустрии и гостей ждут паблик-токи, воркшопы, киновечера и концерты», — сказала Сергунина.

Мероприятия Недели моды будут проведены и на площадках «Московских сезонов», на площади Революции и Тверской площади, на ВДНХ, в Музее космонавтики.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что на участие в Московской неделе моды поступило около 900 заявок.