Фестиваль уличного искусства открылся в ЯНАО

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Фестиваль уличного искусства открылся в Ямало-Ненецком автономном округе.
Фестиваль уличного искусства открылся в ЯНАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В конкурсе YAM(ural)AL примут участие команды из восьми городов. За летний сезон они украсят стены зданий Салехарда, Лабытнанги, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Губкинского и Надыма.

«Мы надеемся, что новые арт-объекты понравятся ямальцам и станут экспонатами галереи под открытым небом: отразят наше настоящее в зеркале искусства», — заявила Юлия Малькова, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.

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