Петербург стал одним из самых популярных направлений среди участников программы «Больше, чем путешествие»

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Санкт-Петербург стал одним из самых популярных направлений среди участников программы «Больше, чем путешествие».
Петербург стал одним из самых популярных направлений среди участников программы «Больше, чем путешествие»
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в поездки по России с сентября 2021 года по май 2022 года отправились более 23 тыс. участников программы. Многие из них приезжали в Петербург.

«Больше, чем путешествие» — программа для лауреатов олимпиад, конкурсов и добровольческих инициатив, рассчитанная на четыре года. Как ожидается, до 2024 года в путешествие по стране отправятся более 200 тыс. человек.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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