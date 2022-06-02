Терапевт Хухрев рассказал, как защититься от комаров

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Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, как защититься от комаров.
Терапевт Хухрев рассказал, как защититься от комаров
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В беседе с сайтом «Москва 24» он посоветовал чаще принимать душ.

«Вспотевших комары кусают гораздо охотнее, чем людей, которые не потеют. Просто они чуют это издалека и на это летят», — пояснил эксперт.

По его словам, комары реагируют на мочевину — азотистые соединения, которые выделяются с потом.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы в период активности клещей.

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