В библиотеках Москвы стартовала программа летнего чтения для детей

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Заммэра Наталья Сергунина сообщила, что в библиотеках Москвы стартовала программа летнего чтения для детей и подростков.
В библиотеках Москвы стартовала программа летнего чтения для детей
  • Gettyimages.ru

Участникам инициативы предлагают завести специальный дневник и рассказать в нём о прочитанных книгах, передаёт НТВ.

«Программа проходит в Москве уже в пятый раз. В этом году к ней присоединились 172 детские библиотеки. Участники познакомятся с новыми произведениями, а затем поделятся впечатлениями о прочитанных книгах в своих дневниках. Их можно вести в офлайн- и онлайн-формате», — приводятся в материале слова Сергуниной.

Тема программы в этом году — «Маленькие истории большой планеты».

В начале нового учебного года участникам вручат памятные сувениры.

Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», прошёл в мае в разных городах России.

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