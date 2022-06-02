Заммэра Наталья Сергунина сообщила, что в библиотеках Москвы стартовала программа летнего чтения для детей и подростков.

Участникам инициативы предлагают завести специальный дневник и рассказать в нём о прочитанных книгах, передаёт НТВ.

«Программа проходит в Москве уже в пятый раз. В этом году к ней присоединились 172 детские библиотеки. Участники познакомятся с новыми произведениями, а затем поделятся впечатлениями о прочитанных книгах в своих дневниках. Их можно вести в офлайн- и онлайн-формате», — приводятся в материале слова Сергуниной.

Тема программы в этом году — «Маленькие истории большой планеты».

В начале нового учебного года участникам вручат памятные сувениры.

Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», прошёл в мае в разных городах России.