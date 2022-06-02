В Москве проект «Знание. ВДНХ» открыл летний сезон

Летний сезон культурно-просветительского проекта «Знание. ВДНХ» стартует в Москве.

Мероприятия проекта будут доступны до начала сентября. Основными площадками станут павильон «Рабочий и колхозница», центр славянской письменности «Слово» и центр «Космонавтика и авиация», передаёт НТВ.

Для посетителей подготовили познавательные лекции, викторины, экскурсии, спектакли для детей и взрослых, курсы каллиграфии, создания комиксов и другое.

Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», прошёл в мае в разных городах России.