В Москве и Подмосковье 2 июня открывается IV Летний фестиваль губернских театров

В Москве и Московской области 2 июня состоится открытие IV Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского».

Об этом информирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Московской области.

«В программе — спектакли коллективов из семи регионов — Москвы, Твери, Иванова, Стерлитамака, Екатеринбурга, Севастополя и Новокуйбышевска, а также проведение занятий практических лабораторий и профессиональных тренингов для студентов театральных вузов страны», — говорится в сообщении.

Идея фестиваля — собрать театральные коллективы, режиссёров и актёров, исследующих и развивающих наследие театрального реформатора Константина Станиславского.

Ранее НСН передавала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.