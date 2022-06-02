В Москве и Подмосковье 2 июня открывается IV Летний фестиваль губернских театров
- РИА Новости
Об этом информирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Московской области.
«В программе — спектакли коллективов из семи регионов — Москвы, Твери, Иванова, Стерлитамака, Екатеринбурга, Севастополя и Новокуйбышевска, а также проведение занятий практических лабораторий и профессиональных тренингов для студентов театральных вузов страны», — говорится в сообщении.
Идея фестиваля — собрать театральные коллективы, режиссёров и актёров, исследующих и развивающих наследие театрального реформатора Константина Станиславского.
Ранее НСН передавала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.