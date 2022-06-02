Синоптики спрогнозировали дождливые выходные в Челябинской области

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По данным Челябинского гидрометцентра, дожди и понижение температуры ожидаются в регионе в ближайшие выходные.
Синоптики спрогнозировали дождливые выходные в Челябинской области
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  • © Michael Blann

Об этом пишет URA.RU.

«В субботу днём будет от +16 °С до +21 °С, ночью — от +7 °С до +12 °С, вероятность осадков — 87%. Пройдут дожди, местами сильные, грозы», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, в воскресенье днём в области ожидается +16 °С, без осадков, ночью — около +9 °С.

Ранее, как передавали «Невские новости», начальник отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева рассказала о погоде в Санкт-Петербурге в июне.

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