Синоптики спрогнозировали дождливые выходные в Челябинской области

По данным Челябинского гидрометцентра, дожди и понижение температуры ожидаются в регионе в ближайшие выходные.

Об этом пишет URA.RU.

«В субботу днём будет от +16 °С до +21 °С, ночью — от +7 °С до +12 °С, вероятность осадков — 87%. Пройдут дожди, местами сильные, грозы», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, в воскресенье днём в области ожидается +16 °С, без осадков, ночью — около +9 °С.

Ранее, как передавали «Невские новости», начальник отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева рассказала о погоде в Санкт-Петербурге в июне.