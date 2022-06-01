Синоптик Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в июне

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Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в июне.
Синоптик Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в июне
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В беседе с newsnn.ru она заявила, что в целом температурный фон будет близок к норме и составит +16...+18 °С. Днём ожидается до +25 °С.

Также возможны ливни, грозы и град.

«Без вхождения холодного воздуха при нашем умеренно-континентальном климате не обойтись. И чаще всего такие периоды приходятся на июнь и на вторую половину августа», — добавила Мокеева.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, когда в России начнётся купальный сезон.

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