Синоптик Тишковец рассказал, когда в России начнётся купальный сезон

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в России начнётся купальный сезон.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что на юге страны сезон можно открывать в ближайшие дни. Температура морской воды достигнет +20 °С и выше.

«В Центральной России вода прогреется до комфортных значений в реках и озёрах в середине июня. С точки зрения эффективного проведения отпуска на Русской равнине наиболее предпочтительным, на мой взгляд, представляется июль. На макушку лета, как и положено, температура воздуха выйдет на пик, причём с наибольшим количеством солнечных дней», — сообщил эксперт.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с сайтом «Москва 24» спрогнозировал погоду в июне.