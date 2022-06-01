Синоптик Тишковец рассказал, когда в России начнётся купальный сезон

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в России начнётся купальный сезон.
Синоптик Тишковец рассказал, когда в России начнётся купальный сезон
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что на юге страны сезон можно открывать в ближайшие дни. Температура морской воды достигнет +20 °С и выше.

«В Центральной России вода прогреется до комфортных значений в реках и озёрах в середине июня. С точки зрения эффективного проведения отпуска на Русской равнине наиболее предпочтительным, на мой взгляд, представляется июль. На макушку лета, как и положено, температура воздуха выйдет на пик, причём с наибольшим количеством солнечных дней», — сообщил эксперт.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с сайтом «Москва 24» спрогнозировал погоду в июне.

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