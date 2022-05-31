Энтомолог Хряпин напомнил о важности соблюдения мер безопасности для защиты от клещей

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Биолог-энтомолог Роман Хряпин напомнил о важности соблюдения мер безопасности для защиты от клещей.
Энтомолог Хряпин напомнил о важности соблюдения мер безопасности для защиты от клещей
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В беседе с сайтом «Москва 24» он посоветовал надевать на прогулку плотную одежду.

«Лучше всего выбирать одежду светлых оттенков, на которых хорошо видно клеща. Обычно клещ попадает на человека с травы, вы его на светлом фоне одежды хорошо заметите и быстро снимете, таким образом предотвратив саму возможность укуса и инфицирования», — сказал Хряпин.

По его словам, также можно нанести на одежду специализированные средства, отпугивающие паразитов.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы в период активности клещей.

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