В Москве открывается выставка о жизни столицы в XIX веке

В Москве в усадьбе Царицыно готовится к открытию масштабная выставка, посвящённая быту столицы в эпоху Александра I.

Экспозиция расскажет о трёх периодах в жизни города: деревянной Москве начала XIX века, пожаре 1812 года и этапе восстановления, передаёт НТВ.

Главная цель создателей — показать уникальность города первой четверти XIX века. На выставке представлено около 800 экспонатов, которые передали больше 20 музеев и частных коллекционеров.

Посетители увидят макеты старинных усадеб, а также подлинные документы времён Отечественной войны, предметы интерьера, костюмы и живопись.

Экспозиция будет открыта до конца июля. В рамках выставки пройдёт цикл лекций, состоятся музыкальные концерты.

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