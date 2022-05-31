Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в июне

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в июне.

Об этом сообщает kp.ru.

«Первая пятидневка июня будет на 2—3 градуса теплее климатической нормы», — рассказала Позднякова.

По её словам, 2 июня в столице ожидается до +26 °С.

В первые выходные июня температура воздуха составит около +22...+23 °С.

В конце месяца ожидается до +27 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в некоторых районах Ханты-Мансийского автономного округа установится аномальная жара на текущей неделе.