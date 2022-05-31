Оренбургское издательство представит новинки на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве

Оренбургское книжное издательство им. Г.П. Донковцева по традиции представит область на восьмом книжном фестивале «Красная площадь», который состоится в Москве в период с 3 по 6 июня.

РИА Новости

© Антон Денисов

Об этом сообщает RIA56. Совместно с Оренбургским благотворительным фондом «Евразия» для всероссийского книжного форума подготовлены мероприятия. Так, 3 июня пройдёт презентация телевизионно-книжно-музейного проекта «Наши люди. Галерея выдающихся оренбуржцев». Издательство уже доставило в Москву более 70 наименований книг, среди которых новинки: «2-й Оренбургский кадетский корпус» В.П. и В.Г. Семёновых, «In memoriam… Памятные знаки Оренбурга» Е.А. Попова, альбом «Оренбург» И.В. Храмова, «Мой Татар Саракташы» Р.Б. Амирова, «Оренбургские казачьи народные песни» О.И. Рукавицыной и другие. Ранее НСН сообщала о прошедшем в Таганроге Чеховском книжном фестивале.