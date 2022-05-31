Синоптик Мироничева рассказала о погоде в Петербурге в июне

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Начальник отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева дала прогноз по погодным условиям в Санкт-Петербурге в июне.
Синоптик Мироничева рассказала о погоде в Петербурге в июне
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Marchenko / EyeEm

«Ожидается, что большую часть месяца формирование погодных условий будет происходить под чередующимся воздействием периферий циклонов, с которыми связаны увеличение облачности, дожди и невысокий температурный фон, и полей повышенного давления, влияние которых проявляется в уменьшении облачности, прекращении осадков и значительном дневном прогреве», — цитируют Мироничеву «Невские новости».

По её словам, средняя температура воздуха в Санкт-Петербурге составит около +16 °С.

В июне в Петербурге ожидается выпадение от 60 до 100% осадков. 

Ранее URA.RU сообщало, что в некоторых районах Ханты-Мансийского автономного округа установится аномальная жара на текущей неделе.

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