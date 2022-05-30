Худрук хореографического училища Акимов выразил соболезнования в связи со смертью балерины Лазаревой

Худрук Московского хореографического училища при театре танца «Гжель» Борис Акимов выразил соболезнования в связи со смертью своей бывшей ученицы, балерины Алеси Лазаревой.

В беседе с Пятым каналом он заявил, что недавно Лазарева победила в танцевальном конкурсе в Перми, готовилась выступать в Москве, была в прекрасной форме.

«Я вот эти два дня практически хожу и не верю в то, что уже нет Алеси, что я не могу с ней общаться. Она была для меня, конечно, удивительным совершенно человечком таким», — сказал Акимов.

По его словам, смерть Лазаревой — огромная трагедия.

Ранее сообщалось, что Лазарева умерла в возрасте 20 лет.