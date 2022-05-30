Актриса Соляных высказалась о причинах популярности сериалов в России

Актриса Евгения Соляных высказалась о причинах популярности сериалов в России.

«У нас много женщин, которые сидят дома, занимаются хозяйством, и подобные сериалы снимают как раз для них. Чтобы они могли отвлечься от рутины и понаблюдать за историями о том, как у героинь в одночасье меняется жизнь», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, также зрительницы могут помечтать, что с ними произойдёт такая сказка.

Что касается самой Соляных, то как зритель она любит фильмы ужасов.

«Ещё один мой любимый жанр — психологический триллер. Особенно фильмы, снятые по произведениям Стивена Кинга, которого люблю и читаю ещё со школы», — добавила она.

Ранее актриса Екатерина Волкова в беседе с kp.ru поделилась воспоминаниями о своём коллеге по сериалу «Воронины» Борисе Клюеве.