В Екатеринбурге прогнозируют потепление до +25 °С 2 июня

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Согласно прогнозу Уралгидрометцентра, в ближайшие дни в Свердловской области установится летняя погода.
В Екатеринбурге прогнозируют потепление до +25 °С 2 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

По данным синоптиков, 31 мая местами в области ещё будут идти кратковременные дожди, а температура воздуха составит +15…+20 °С.

В среду, 1 июня, потеплеет до +24 °С, без осадков.

В Екатеринбурге 2 июня синоптики прогнозируют +23…+25 °С и переменную облачность.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о наступлении аномально жаркой погоды в Астраханской области и Калмыкии.

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