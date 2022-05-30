В Екатеринбурге прогнозируют потепление до +25 °С 2 июня

Согласно прогнозу Уралгидрометцентра, в ближайшие дни в Свердловской области установится летняя погода.

Об этом сообщает URA.RU.

По данным синоптиков, 31 мая местами в области ещё будут идти кратковременные дожди, а температура воздуха составит +15…+20 °С.

В среду, 1 июня, потеплеет до +24 °С, без осадков.

В Екатеринбурге 2 июня синоптики прогнозируют +23…+25 °С и переменную облачность.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о наступлении аномально жаркой погоды в Астраханской области и Калмыкии.